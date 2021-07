Jessica Athayde voltou esta quinta-feira a partilhar com os seus seguidores alguns dos momentos felizes e de descontração que tem marcado as gravações do filme 'O Pai Tirano'.

Na mais recentes imagens divulgadas pela atriz na sua conta oficial de Instagram vemos José Raposo e o filho Miguel, fruto do casamento com Maria João Abreu, num momento de descontração.

"Temos aqui o rapozão e o rapozinho. Tão felizes, fofinhos", brinca Athayde ao gravar o vídeo onde mostra os colegas.

Ao lado de José Raposo, Miguel Raposo e Jessica Athayde estavam ainda Diogo Valsassina e Igor Regalla, alguns dos atores que fazem parte do elenco desta nova produção da SIC.

