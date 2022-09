José Mourinho deu uma entrevista à revista Esquire onde abordou os mais diversos assuntos, inclusive a possibilidade de vir a fazer uma nova tatuagem.

O conhecido treinador português recorda que tem uma tatuagem relacionada com a sua carreira no futebol. A mesma simboliza as suas conquistas em competições europeias: duas Ligas dos Campeões, duas Ligas da Europa e uma Liga Conferência Europa

"A próxima [tatuagem] que poderia fazer era se o meu filho ou a minha filha tivessem uma menina ou um menino, seria um presente especial e uma tatuagem poderia ser uma boa maneira de comemorar", revela, já a pensar no futuro quando se tornar avô.

