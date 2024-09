Está tudo a postos para aquele que será o casamento do ano. A filha do ‘Special One’, Matilde Mourinho, está a dias de trocar alianças com o futebolista Danny Graham.

Já se sabem alguns detalhes do enlace. Segundo a TVGUIA, que avança com a história, apesar de o casal viver em Inglaterra, a cerimónia irá decorrer em Portugal, mais precisamente em Azeitão. Além disso, a festa não será apenas de um dia.

Está toda a gente ao rubro com aquele que será o primeiro casamento de um dos descendentes José Mourinho. O treinador do Fenerbahçe, de 62 anos, vai viajar diretamente da Turquia para um dos dias mais importantes da vida da sua filha. De resto, tem sabido dos últimos preparativos à distância.

Matilde Mourinho foi pedida em casamento em agosto do ano passado por Danny Graham, com quem namora há oito anos.

Leia Também: Filha de José Mourinho despede-se em grande da vida de solteira em Miami