José Figueiras surpreendeu a plateia da gala dos Globos de Ouro ao subir ao palco do Coliseu dos Recreios de saltos altos.

O apresentador, de 56 anos, foi uma das figuras escolhidas para anunciar o vencedor do Globo de Ouro de Personalidade do Ano na categoria de Moda, bem como Liliana Campos e Ana Marques, e fê-lo com um par de sapatos de salto alto, sem justificar a escolha.

Nas redes sociais, foi Liliana Campos uma das personalidades a elogiar o colega, dizendo que este "marcou pontos" com o gesto em causa.

"Adoro-te Zé! És das melhores pessoas que eu conheço neste nosso mundo da televisão", completou ainda a também apresentadora.



