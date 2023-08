O serão deste domingo, 6 de agosto, na SIC foi animado por João Manzarra e José Figueiras durante o programa 'Salve-se Quem Puder'. Os apresentadores estiveram 'frente a frente' numa competição marcada por momentos de alegria, entre eles, a participação especial de Pilar, filha de Diana Chaves e apresentadora do formato.

Quando as equipas estavam a ser apresentadas ao público, Diana e Marco Horário aproveitaram para recordar a primeira participação de Manzarra na competição.

"Com outro corpo, outra maturidade, mas com a mesma fome de vencer. Estou muito contente com a minha madrinha. Para mim, a melhor apresentadora de Portugal a seguir à Júlia Pinheiro", elogiou João, referindo-se a Diana.

Com um espírito competitivo, Figueiras disse ainda a Manzarra: "Joãozinho, agarra-te!".

Ora veja.

Leia Também: Filha brilha no 'Salve-se Quem Puder' e deixa Diana Chaves orgulhosa