O 'Salve-se Quem Puder' deste domingo, 6 de agosto, contou com uma participação no mínimo especial. Falamos de Pilar, filha de Diana Chaves (uma das apresentadoras do formato da SIC) e de César Peixoto.

Pilar, de 11 anos, foi desafiada a passar uma das paredes em 'modo sereia'. Isto, depois de confessar que torcia sempre pela equipa de Marco Horácio, deixando a mãe surpreendida.

"E esta aqui vive lá em casa", comentou, em tom de brincadeira, Diana Chaves ao ouvir a confissão.

Após ter conseguido superar o desafio com distinção, a apresentadora acrescentou: "Ai espera, estou a festejar, enganei-me".

Veja o momento.