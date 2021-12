José Figueiras foi o rosto escolhido para estar à frente do programa 'Estamos em Casa', na manhã deste sábado, 4 de dezembro, na SIC.

Uma notícia que foi revelada um dia antes, como é habitual. No entanto, esta manhã foi partilhado um vídeo na página oficial de Instagram da SIC onde o apresentador revela cinco curiosidades sobre si.

"E antes de entrar em direto, aproveitámos para saber mais sobre o apresentador José Figueiras. Coisas como: qual é o seu ritual antes de começar a trabalhar e se não fosse apresentador, o que seria?! O nosso Figueiras é uma caixinha de surpresas e agora, neste preciso momento, está a surpreender e a ser surpreendido no 'Estamos em Casa'. Já está no ar, na SIC! Quem está desse lado?", pode ler-se na legenda do vídeo que pode ver abaixo:

