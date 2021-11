E na véspera de mais um 'Estamos em Casa', a SIC surpreendeu com a escolha do anfitrião deste sábado.

Diretamente da informação para o entretenimento, o jornalista João Moleira vai abrir portas do formato das manhãs de sábado da estação.

"Se há pessoa que tem bom acordar, que está mais do que habituada a acordar cedo e a dar os 'bons dias' aos telespectadores é João Moleira portanto, só por aí, este desafio está mais do que superado", lê-se na página de Instagram do canal.

Leia Também: Estrelas da SIC celebram espírito natalício em novo vídeo