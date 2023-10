José Fidalgo surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um vídeo onde aparece na companhia do filho, Lourenço.

Pai e filho filmaram-se a cantar o tema 'What's Love Got To Do With It', de Tina Turner. "Amor de pai", começou por escrever o ator na legenda das imagens.

"Continuamos caminho. Sempre a cantar. Orgulho dos país. Amo-te", acrescentou de seguida.

De recordar que o pequeno Lourenço é fruto da relação terminada de José Fidalgo com Fernanda Marinho, que também foi identificada na publicação. O ator é ainda pai de Maria, da relação terminada com Nádia Nóvoa.

