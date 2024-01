Foi no passado mês de junho que José Condessa e Manuel Luís Goucha protagonizaram uma intensa conversa que deixou emocionados os espectadores da TVI. Esse momento, segundo confirmação do canal, irá repetir-se já amanhã.

O ator e o apresentador já deixaram bem claro que existe um grande carinho entre ambos, uma cumplicidade que voltará a ficar em evidência na emissão de amanhã, dia 23 de janeiro, do formato vespertino do canal de Queluz de Baixo.

"Protagonista do novo sucesso da TVI, a novela 'Cacau', José Condessa vai estar amanhã no nosso programa para uma conversa certamente especial. Não perca", pode ler-se na publicação promocional do programa, feita nas redes sociais.

