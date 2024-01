José Condessa desabafou sobre a estreia do espetáculo 'Andorinha', o primeiro depois da morte do fundador do Teatro Experimental de Cascais.

José Condessa assinalou nas redes sociais uma estreia muito especial. O ator faz parte de 'Andorinha', a primeira peça do Teatro Experimental de Cascais após a morte do fundador Carlos Avillez. Condessa publicou diversas fotografias do espetáculo, nas quais surge ao lado de Luísa Cruz, e na legenda escreveu: "Hoje levamos a cena o primeiro espetáculo do TEC sem o Mestre, o nosso Carlos [Avillez]". O artista continuou: "Sem o Carlos na plateia, porque agora sobe sempre comigo para o palco ou para onde quer que vá. Ele está em mim e em cada um de nós que foi marcado por ele e pela sua arte e amor". Por fim, e depois de agradecer a outros atores da companhia, Condessa fez notar: "A nossa 'Andorinha' estreia hoje. Está a ser especial e será cada vez mais. O TEC e o teatro estão vivos. Assim como o Carlos em cada palavra ou respiração em cima das tábuas ou não". Leia abaixo. Leia Também: Protagonistas de 'Cacau' cruzam-se hoje pela primeira vez. Veja o momento