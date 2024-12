José Condessa soma sucessos profissionais. O ator teve um ano em cheio, com vários projetos que conquistaram o público.

Em conversa com o Fama ao Minuto, José fez um balanço da sua carreira.

"Foi um ano incrível. Começou com a 'Cacau', que foi um sucesso extraordinário. A seguir uma peça de teatro que foi muito importante para mim, que se chamava 'Andorinha', e depois precipitou-se para a segunda e terceira temporada de 'Rabo de Peixe', que acredito que vai ser um sucesso ainda maior que a primeira. Nós estamos confiantes. E o ano acaba com este filme extraordinário, 'Honeyjoon', que vai estrear no Festival do Tribeca no próximo ano. Foi um ano cheio de coisas boas a nível de trabalho e a nível pessoal também", confidenciou José Condessa.

O ator revelou que não costuma fazer pedidos na passagem de ano e que é sempre surpreendido pelo rumo da vida. "Há três ou quatro anos, nem eu sonhava fazer o que estou a fazer", garantiu.

José Condessa mostrou-se feliz por "fazer parte" dos portugueses que estão a dar cartas lá fora. "Os atores portugueses têm uma capacidade extraordinária de trabalho, e há muitos outros que têm essa capacidade e que nem sequer ainda tiveram a oportunidade de mostrar além fronteiras. Mas sinto que o mundo está global e, ao estar global, nós temos de estar preparados para ele", concluiu.

