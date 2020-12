José Cid ficou no centro das atenções depois de ter estado, no último domingo, no programa 'The Voice Portugal', da RTP. O cantor atuou na gala, mas foram os comentários sobre o decote de Aurea que deram que falar nas redes sociais.

Depois de cantar 'Porto-Cidade', o seu mais recente tema que homenageia a cidade do norte, o artista disse, falando diretamente para os jurados: "Sinto a responsabilidade de cantar no meio de vozes tão incríveis desta gente nova, e depois na presença de quatro pessoas que admiro, que são os continuadores, com toda a dignidade, com todo o nível e todo o valor, da minha geração".

"O António Zambujo é tão português na forma como faz as coisas, tão nosso. Tive a maior das pena de não teres sido tu a ganhar o grammy que eu anunciei, tu merecias", destacou de seguida. "A Marisa Liz acaba de fazer uma versão de 'Cai Neve em Nova Iorque' genial", acrescentou. "O Diogo [Piçarra] é um homem talentozíssimo, que só escreve coisas boas e bonitas", continuou.

Por fim, foi sobre Aurea que José Cid falou: "É linda. Pensei que tu trouxesses o decote hoje". Após as palavras do cantor, a também artista referiu que tinha vindo com um look decotado. "Está aqui".

"Tu de voz és muito melhor do que a Cristina Ferreira e o decote ultrapassava tudo e mais alguma coisa", disse ainda Cid.

Palavras que não foram bem vistas por muitos internautas, que rapidamente comentaram as mesmas nas redes sociais.

"Adoro o José Cid, ou melhor, o percurso profissional... mas o que ele fez à Aurea foi triste", disse um internauta no Twitter. "O comentário do José Cid sobre a Áurea foi absolutamente vergonhoso. Reduziu-a a uma decote e ainda comparou a voz dela com a da Cristina Ferreira..... uma vergonha", escreveu outro.

"Que nojo do José Cid" ou "espero que aprendam e não voltem a convidar esse porco do José Cid", foram outras das muitas reações.

No entanto, também houve quem escrevesse na Internet. "Tantos indignados porque o José Cid falou no decote da Áurea. Só tenho um conselho para vocês: formação de sexo tântrico. Pode ser que entendam a sexualidade como algo absolutamente natural na nossa vida. Uma coisa é certa: Belo decote, tanto o outro quanto o de hoje". "O José Cid a falar do decote da Áurea AHAHAH", lê-se também.

Mas não ficou por aqui. Quando estava a descer do palco, a apresentadora Catarina Furtado tentou ajudar José Cid, mas este não quis ser ajudado. Reação que também foi destacada no Twitter.

Leia Também: De "luto", 'The Voice' inicia gala com homenagem a Sara Carreira