José Castelo Branco usou as suas redes sociais este domingo para se mostrar desagradado com o título utilizado pelo blog Dioguinho para dar a conhecer uma das suas mais recentes publicações, onde surgia a dançar com a mulher - Betty Grafstein.

"José Castelo Branco mostra novamente Betty a 'arrastar o chinelo'", foram estas palavras que indignaram o famoso socialite e que o levaram a mostrar a sua revolta. O conde considerou "uma faltar de respeito" a forma como Dioguinho se referiu à sua mulher.

Depois de ter manifestado publicamente o seu desagrado, Castelo Branco diz ter sido ameaçado através de um email.

"Fui ameaçado pelo Dioguinho! Pois temos aqui alguém com medo... Voê não tem tomates para dar a cara, mas eu já fiz a minha investigação. Volta a falar de mim e da lady Betty e eu revelo a sua identidade. Cobarde", prometeu o socialite ao revelar publicamente o email que recebeu por parte do referido blog.

“Voltas a falar de mim e ponho-te um processo em cima. Tu com a tua continha do Instagram medonha e a tua doença bipolar ainda te vais colocar atrás das grades. Voltas a falar de mim em qualquer circunstância e ponho-te um processo em cima. Tenho contactos muito próximos de si que sabem todos os seus podres. Não se meta comigo se não quiser que as pessoas saibam o que faz à Betty", pode ler-se no email que alegadamente terá sido enviado por Dioguinho.

Será que a troca de farpas vai ficar por aqui?

