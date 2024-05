Acusado de violência doméstica contra a mulher Betty Grafstein, José Castelo Branco gravou um novo vídeo para assinalar o Dia da Mãe e pedir orações pela companheira.

Este domingo, dia 12 de maio, em países como nos Estados Unidos celebrou-se o Dia da Mãe - assinalado no segundo domingo do mês - e José Castelo Branco fez questão de deixar uma mensagem a todas as mães, recordando também a sua.

Mas não ficou por aqui e aproveitou a publicação para pedir orações pela mulher, Betty, que continua internada no hospital.

De recordar que José Castelo Branco está a ser acusado de violência doméstica contra a companheira e foi detido na semana passada. Depois de ser ouvido pelo juiz, o socialite ficou a conhecer as medidas de coação, entre elas, a proibição de se aproximar de Betty.

