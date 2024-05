Cláudio Ramos e Cristina Ferreira conversaram com José Castelo Branco no 'Dois às 10', da TVI, depois de o socialite ter sido libertado com medida de coação.

A celebridade está a ser acusada de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, e Cláudio Ramos acredita que Castelo Branco "ainda não tem noção" do que está a acontecer. "Este homem precisa mesmo que alguém lhe diga que o que está a acontecer é mais do que isto", destacou na RFM, esta sexta-feira.

Questionado sobre a parte mais difícil da entrevista, o apresentador partilhou: "Fazer a entrevista foi difícil porque estamos a entrevistar uma pessoa que conhecemos, ainda que seja de forma circunstancial".

"Tinha estado connosco uma semana antes a falar, entre outras coisas, de ser cuidador da mulher com quem está há 28 anos, é muito tempo. Fazer a entrevista e fazer as perguntas que nós achamos que o espetador tinha que saber, que gostava de ver feitas, não é fácil", acrescentou.

"Não acredito que ninguém goste de questionar alguém sobre se está ou não a cometer um crime. E estamos a falar de um crime, mesmo que um crime de José Castelo Branco seja encapotado num lenço Louis Vuitton, cheio de purpurinas, joias e aquelas coisas todas que ele acrescenta. É importante que nós tenhamos a veleidade de despir tudo isso e conversar apenas com a pessoa. E a única coisa que acho que todos deviam fazer é olhar para o factos e para o indivíduo e não para a personagem. E o meu medo é que seja mau tanto para um como para o outro lado, se olharem só para a personagem", disse ainda.

