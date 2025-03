Guilherme Castelo Branco abriu o coração numa entrevista que deu esta quinta-feira, dia 13, a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O filho de José Castelo Branco destacou o lado "mais emocional" tanto do pai, como da mãe, notando as diferenças do padrasto neste sentido.

"O meu pai é muito emocional e menos irracional, depois eu tinha o outro lado, que era o meu padrasto, que era - e ainda hoje é - muito racional e pouco emocional", afirmou Guilherme.

"Posso dar um exemplo: ele agora foi de viagem para Cabo Verde e foi alterar o testamento só porque ia viajar com a minha irmã e estava com receio que acontecesse alguma coisa. Quer que as coisas sejam 100% tratadas", realçou.

"Falo com ele tantas vezes como falo com a minha mãe e o meu pai", notou ainda, referindo que o padrasto entrou na sua vida quando tinha apenas quatro anos e, apesar de se ter separado da mãe, continua a ser bastante próximo deste.

