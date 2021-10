José Carlos Pereira faz questão de partilhar com os fãs algumas imagens dos filhos, que deixam sempre o papá 'rendido'.

Ainda esta quarta-feira, o ator e médico não resistiu em gravar um vídeo do filho mais novo, o pequeno Tomás, que nasceu em abril, imagens que fez questão de publicar depois nas stories da sua página de Instagram.

Um pequeno vídeo gravado logo pela manhã e que mostra o menino muito animado e cheio de energia. "Treino matinal", escreveu o pai 'babado' na legenda das imagens que pode ver em baixo.

Recorde-se que o bebé é fruto da relação do ator e médico com Inês de Góis. José Carlos Pereira é ainda pai de Salvador, fruto da relação anterior com Liliana Aguiar.

