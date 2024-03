Problemas no paraíso? Esta semana surgiram rumores de uma alegada separação de José Carlos Pereira e Irina Sustelo. As especulações começaram depois do ator e médico ter apagado da sua página de Instagram todas as fotografias que partilhou com a namorada.

No programa 'Passadeira Vermelha', Zulmira Ferreira, uma das comentadoras do formato, revelou ter estado à conversa com José Carlos.

"Consegui falar com ele e estava a Irina por perto, eu ouvi a Irina", notou.

"Disse-me que está tudo bem, que amanhã já vai publicar uma fotografia com a Irina, porque foi o gestor que trata das redes sociais que apagou as fotografias com a Irina. Foi o que ele me disse", explicou.

Não ficando convencida com a explicação, Liliana Campos observou: "O gestor só vai direitinho às fotografia da Irina? Não faz sentido".

Assim, na perspetiva dos comentadores, terá havido um arrufo entre os dois, sendo que por impulso o artista apagou todas as imagens.

