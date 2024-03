José Carlos Pereira está novamente solteiro? A página de Instagram do ator e médico levanta essa suspeita, uma vez que já não encontramos fotografias suas com Irina Sustelo.

José Carlos Pereira já tinha destacado na rede social várias imagens com a também médica, mas neste momento apenas Irina Sustelo mantém as imagens de ambos.

Também é possível perceber que Irina apenas segue a página de Instagram profissional de José Carlos Pereira, assim como o ator também apenas segue Irina através da sua página profissional.

Já a relação com a mãe dos filhos mais novos, Inês de Góis, parece estar numa boa fase. Aliás, Inês de Góis até prestou uma homenagem a José Carlos Pereira no Dia do Pai.

