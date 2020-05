José Carlos Pereira está a trabalhar na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19 como médico indiferenciado nas urgências do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Motivo pelo qual o ator teve de se submeter ao teste que dita se está ou não infetado com o vírus.

Com o teste negativo e radiante por saber que até aqui conseguiu 'escapar' à Covid-19, Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, usou as suas redes sociais para partilhar o resultado com os seus seguidores.

Já este domingo, o rosto das novelas portuguesas voltou a mostrar-se pronto a entrar ao serviço nas urgências do hospital.

"Um bom domingo a todos... Por aqui trabalha-se, e vocês?", pode ler-se na legenda da sua publicação.

