Os atores das novelas da TVI começaram esta sexta-feira a ser testados para a Covid-19 no âmbito do plano de contingência da Plural Entertainment.

Tal como aconteceu com Isabel Figueira e Helena Costa, também Sofia Ribeiro teve de se dirigir às instalações da produtora para realizar o teste.

Sem precisar de sair do seu carro, a atriz foi testada para o vírus no parque de estacionamento e logo após a realização do teste falou aos fãs através de um vídeo partilhado nas suas redes sociais.

"Está feito. Já fiz, agora é aguardar o resultado", diz Sofia nas imagens, onde se mostra confiante no resultado negativo e ansiosa com o aguardado regresso ao trabalho.

