Sofia Ribeiro viajou com as duas sobrinhas e não podia ter ficado mais feliz com o resultado destes dias de férias.

Inicialmente, conta, a atriz e as meninas foram para Palma de Maiorca e depois seguiram para Paris.

Já em Portugal, esta quarta-feira, dia 17 de julho, Sofia Ribeiro publicou um vídeo com algumas imagens que reuniu dos momentos que viveram na capital francesa.

"Queria muito levá-las a Paris, estava certa que iam adorar. Não me enganei. Sobre três companheiras que foram muito felizes na cidade do amor. Faz de conta que ainda estamos por lá", escreveu na legenda do referido vídeo que pode ver abaixo.

Nas stories, Sofia Ribeiro revelou ainda que durante a passagem por Paris foram até à Disneyland.

