José Carlos Pereira aceitou o convite de Carina Caldeira e foi o seu mais recente entrevistado no programa 'Glitter Late Night', do Porto Canal.

Como seria de esperar, uma vez que o ator se submeteu recentemente a uma cirurgia plástica para melhorar a sua imagem, a conversa começou com Zeca a explicar porque motivo resolveu fazer uma rinoplastia.

"O meu nariz é igual ao do meu pai e da minha avó e com a idade, e com a gravidade, o nariz vai descaindo cada vez mais. Eu notava em algumas fotografias que já não gostava de me ver. Aquela ponta caída...", conta, garantindo que a operação correu como esperado e que está muito satisfeito com os resultados conseguidos.

No decorrer da entrevista, Zeca, como é carinhosamente tratado pelos fãs, acabou ainda por contar que já fez outras intervenções estéticas. A estrela de 'Anjo Selvagem' submeteu-se a uma lipoaspiração e já fez implantes capilares mais de três vezes.

Quanto ao rosto, além da rinoplastia, José Carlos Pereira admite que recorre ao botox para atenuar as rugas.

