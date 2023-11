José Alberto Carvalho e Miguel Sousa Tavares foram dois dos nomes mais comentados em Portugal nos últimos dias, pelo menos nas redes sociais, por conta de comentários feitos na rubrica '5.ª Coluna', do 'Jornal Nacional' da TVI, a propósito de Marina Machete, a primeira mulher transgénero a vencer o concurso Miss Portugal.

O pivô, no entanto, aproveitou o final da emissão de segunda-feira, 30 de outubro, do bloco noticiário para pedir desculpas sobre o que disse, reforçando que em causa esteve uma "atitude irrefletida".

"A relação de confiança com os cidadãos é um dos requisitos para cumprir a minha profissão. Uma atitude irrefletida que cometi na quinta-feira, na última vez em que estive neste estúdio, abalou, para algumas pessoas, essa relação de uma forma que não pretendi, que não defendo e que não corresponde ao que sou. Por uma razão importante: estava em causa uma pessoa. Chama-se Marina Machete, a vencedora do concurso Miss Portugal", fez notar, em primeiro lugar, o jornalista da TVI.

"O sofrimento ou a mágoa de qualquer pessoa deve ser evitada em todas as circunstâncias. Penalizo-me e peço desculpa se algum comportamento meu, ainda que não intencional, possa ter contribuído para isso em relação a ela, à sua família e aos seus amigos", acrescentou de seguida José Alberto Carvalho.

Por fim, o pivô disse ainda: "Independentemente das escolhas que cada um faz na vida, creio convictamente que todas as pessoas devem procurar a sua felicidade. Isso é verdade para a Marina Machete, tal como para qualquer um e também para mim. Afirmar uma escolha nossa não é, nem deve ser, nem mais nem menos importante do que a escolha feita por outro. Quanto à opinião, ela é controversa e na quinta-feira o Miguel Sousa Tavares aqui estará para partilhar a dele. Vamos assinalar os 50 de anos do 25 de abril e continuamos a ter muita estrada para fazer e muito caminho para andar. Tenhamos a humildade de o reconhecer e a coragem para continuar. Viva a liberdade, a de todos e a de cada um".

Importa lembrar que no centro da polémica está o momento em que Miguel Sousa Tavares questionou José Alberto Carvalho sobre se este casaria com Marina Machete, com o pivô a responder da seguinte forma: "Não me comprometas. Não, não, de todo, e tu também não, já percebi".

O comentador, por outro lado, fez notar que "o que o júri apreciou foi o resultado de várias operações plásticas que correram bem e tratamentos moleculares ou celulares".

As observações em causa foram amplamente criticadas nas redes sociais.

Veja abaixo o pedido de desculpas de José Alberto Carvalho.

