José Carlos Malato não escondeu a indignação sentida ao ouvir a conversa entre o comentador Miguel Sousa Tavares e o jornalista José Alberto Carvalho, no âmbito da rubrica '5ª Coluna', do 'Jornal Nacional' da TVI.

A dada altura, os dois abordaram a vitória de Marina Machete no concurso Miss Portugal, que se tornou na primeira mulher transgénero a consegui-lo.

"O que o júri apreciou foi o resultado de várias operações plásticas que correram bem e tratamentos moleculares ou celulares. Zé Alberto, tu casavas com esta mulher?", questionou Miguel Sousa Tavares.

O jornalista, entre risos, respondeu: "Não me comprometas. Não, não, de todo, e tu também não, já percebi".

José Carlos Malato filmou este excerto da conversa e partilhou-o depois nas redes sociais, deixando duras críticas: "E ela casaria com algum de vocês? Casar não depende só da vontade do homem. Machos a conversarem como se estivessem no café a beber copos e a coçarem os c******! Que vergonha, Zé Alberto, nem parece teu! Vocês têm filhos".

Veja abaixo o momento que está a dar que falar.

