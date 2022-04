Louis Pisano foi o jornalista responsável pela notícia que esta quinta-feira dava conta de que Rihanna e A$AP Rocky teriam terminado o namoro devido a uma alegada traição do rapper.

Horas depois de lançar o rumor, Louis Pisano usou as redes sociais para pedir desculpa pelo boato lançado e admitir que as informações poderiam não corresponder à verdade.

"Ontem à noite eu tomei a decisão errada de postar uma informação que recebi", começa por afirma, recusando culpar as fontes que lhe deram as informações.

"Então gostaria de pedir desculpas formalmente a todos os que envolvi com as minhas ações e pelos meus posts irresponsáveis. Eu aceito completamente as consequências das minhas ações e por qualquer dano que eu tenha causado. Eu não tenho justificação para o que eu fiz", lamenta.

Louis dizia nas suas partilhas iniciais que o rapper teria traído Rihanna com a designer de sapatos - e amiga do casal - Amina Muaddi durante a última edição da Paris Fashion Week.

