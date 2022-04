Rihanna é a protagonista da mais recente edição da capa da Vogue e foi em entrevista à publicação que revelou qual o seu maior desejo de grávida no que toca aos hábitos alimentares.

Grávida do primeiro filho, fruto da relação com o rapper A$AP Rocky, a cantora conta que a gestação lhe trouxe o peculiar desejo de combinar fruta com sal.

Tangerina com sal tem sido a grande preferência de Rihanna. O hábito pode parecer estranho, mas, na verdade, é muito comum na terra natal da artista - Barbados.

"Tem que ser com sal e só com sal, porque nos Barbados levamos as nossas frutas para o mar e deixamo-las de molho", conta, assegurando que o sabor pode surpreender até os mais céticos.

Além do desejo por fruta salgada, também os doces ganharam um cantinho especial no seu coração desde que soube que estava grávida. "Geralmente odeio doces, mas, de repente, chegas perto de mim com um donut coberto de chocolate e tens o meu coração para sempre", explica.

Leia Também: Rihanna na capa da Vogue. "Porque é que deveria esconder a gravidez?"