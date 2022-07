António Pereira Gonçalves, um dos jornalistas da TVI destacados para cobrir os incêndios, não conteve as lágrimas depois de ter sido questionado sobre o cenário que testemunhou em Freixianda, Ourém, uma vez que esta é a sua terra-natal.

"Havia ali alguém que falava da ajuda que o teu irmão deu, também, no combate a estes fogos que assolaram esta freguesia, até porque tu, como se costuma dizer, és um homem da terra", observou José Carlos Araújo.

"Como é que tens estado a olhar para isto do ponto de vista pessoal e a ouvir pessoas que, provavelmente, tu bem conheces?", questionou o pivot.

"Zé Carlos, essa pergunta mata. Não me deviam fazer essa pergunta, porque ontem pedi para não trabalhar, porque tenho um pequeno terreno de nogueiras que estava na linha do fogo, o que não é nada comparado com aquilo que esta gente perdeu. Dá para perceber aquilo que esta gente sofre, o que perde", notou o repórter entre lágrimas.

"Tenho a sorte de terem por mim uma grande estima, conhecem-me desde criança, foram acompanhando a minha vida", nota ainda, referindo-se aos habitantes da sua aldeia.

"É mais fácil fazer isto noutro lado, aqui custa muito, é um martírio. Por vezes há aquela impressão que nós jornalistas temos de ser frios, ou que não nos podemos emocionar, se estou a dizer isto, estou aflito a dizê-lo", sublinha.

Veja o emocionante momento:

