Zé Lopes mostrou-se sensibilizado com as mensagens que recebeu de Luísa Castel-Branco. O repórter da TVI partilhou as mesmas nas stories da sua conta de Instagram, não conseguindo disfarçar o orgulho de ter uma amiga como Luísa.

"Ter uma Luísa Castel-Branco na vida é tudo de bom. Sou um sortudo! Gosto tanto de si, minha querida", começa por dizer.

"Tem sempre esta preocupação de mãe, acompanha todos os meus passos e vibra com as minhas conquistas. A Luísa é mesmo uma mulher muito especial. No que depender de mim, continuaremos lado a lado pela vida fora, minha avó mais linda!", completa.



© Instagram - Zé Lopes



© Instagram - Zé Lopes

