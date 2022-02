À semelhança do que aconteceu com todos os habitantes da casa do 'Big Brother Famosos', como foi o caso de Bruno de Carvalho, também Jorge Guerreiro respondeu a uma série de 39 perguntas.

"Qual a pergunta mais irritante que as pessoas te costumam fazer?", questionou-se.

O artista de música popular portuguesa respondeu: "Irrita-me um pouquinho quando me dizem: 'há muito tempo que não te vejo na televisão'. E eu pergunto: 'mas tens visto televisão?'. E a pessoa diz-me que não. Isso irrita-me um bocadinho. Se a malta não vê televisão, como é que me pode ver na televisão? É estranho, não é?".

