Jorge Corrula partilhou nas redes sociais uma brincadeira feita com a companheira, Paula Lobo Antunes.

No vídeo, publicado nas stories do Instagram, o casal surge a jogar ao 'pedra, papel, tesoura' e, no final, a atriz vence e tem direito a bater com uma tortilha no rosto do companheiro.

O hilariante vídeo termina com Jorge a cuspir água que tinha na boca.

