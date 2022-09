Fervoroso adepto do Benfica, Jorge Corrula vibrou hoje com o jogo dos encarnados frente à Juventus. A equipa portuguesa conseguiu conquistar a vitória em Turim (2-1) para a Liga dos Campeões, partida que o ator viveu com grande emoção.

Na sua conta de Instagram, o artista partilhou um vídeo gravado pela companheira, Paula Lobo Antunes, no qual este aparece a assistir atentamente ao jogo, enquanto fala sozinho.

O engraçado vídeo poderá ser visto na galeria.