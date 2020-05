Jorge Corrula usou as suas redes sociais esta sexta-feira para mostrar o seu descontentamento relativamente ao facto de neste momento, encontrando-se Portugal ainda em estado de calamidade, as praias estarem já repletas de banhistas.

"O meu teste foi negativo, devo ir para ali até conseguir passar no exame? Vou apanhar um avião, as probabilidades aumentam, já os teatros mantém-se fechados", lamenta o ator na legenda de uma fotografia captada esta tarde, onde se vê uma praia repleta de pessoas no areal.

Eis abaixo a publicação que motivou o desagrado de Jorge Corrula:

Leia Também: Vídeo. Jorge Corrula segue o exemplo e faz teste à Covid-19