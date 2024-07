Heitor Lourenço fez um pedido de desculpas a Jorge Corrula devido aos comentários que fez sobre a t-shirt que o ator usou no festival NOS Alive.

No programa 'Passadeira Vermelha' desta terça-feira, 17 de julho, Heitor afirmou: "É uma melancia, mas quando se conhece a posição do Jorge em relação a temas fraturantes da nossa sociedade, nomeadamente as guerras, além da melancia, vê-se muito vermelho e é uma paz carregada de sangue".

Percebendo que errou nesta observação, Heitor fez um esclarecimento na sua página de Instagram. "Errei. E como tal tenho de sublinhar esse erro. Não ficaria bem com a minha consciência. Ao falar sobre a indumentária do Jorge Corrula antevi que a t-shirt do Jorge tinha a ver com as suas posições sobre aquilo que defende muito bem nas suas redes. Mas na minha ignorância, que acredito ser a causa de todos os meus males, de todos os males do mundo, não reconheci o símbolo da resistência da Palestina. Este erro ainda é maior pois o símbolo não é de hoje e tanto quanto me informei, em carácter urgente, já data de 1967, tendo sido repescado nos acontecimentos mais recentes. Imperdoável da minha parte", notou.

"Gosto de ser o mais atento e informado sobre as grandes questões que assolam a humanidade e que tanto me preocupam. Não aconteceu neste caso. Desculpem este 'não saber' que talvez seja o que acho mais importante combater na minha vida. Que ao menos este erro possa servir para falar sempre do mal que se passa na humanidade. E que esta melancia nunca apodreça e que veja brevemente a paz e o fim do sofrimento. Hoje graças à t-shirt do Corrula fiquei mais atento", completa.

