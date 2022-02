Jonah Hill recorreu à sua conta oficial de Instagram para desmentir o rumor de que teria pedido a namorada, Sarah Brady, em casamento.

A notícia de um possível noivado foi lançada pelo site DeuxMoi, que dava conta de que a estrela de 'Knocked Up' teria feito o pedido de casamento durante umas férias no Havai.

Jonah Hill reagiu com humor, partilhando uma mensagem hilariante. "Os rumores não são verdadeiros. Eu estou noivo, mas não da minha namorada. Estou noivo da sua mãe, sei que isso é chocante, mas por favor respeitem a nossa privacidade neste momento", brincou, parodiando as revistas cor-de-rosa.

Também Sarah resolveu brincar com as notícias e afirmar: "Os rumores não são verdadeiros. Eu estou noiva, mas não do meu namorado. Estou noiva do Baby Yoda. Isto pode parecer uma traição, mas eu escolhi um lado. Por favor, respeitem a nossa privacidade neste momento".

Jonah Hill e Sarah Brady, que estão total sintonia no humor, namoram oficialmente desde setembro de 2021 e, aparentemente, não têm planos para subir ao altar.

