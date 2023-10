John Stamos fez várias revelações no seu livro de memórias, 'If You Would Have Told Me'. Além de ter contado que foi abusado sexualmente pela antiga ama, disse que apanhou uma ex-namorada com outro homem.

O ator, agora com 60 anos, recordou que quando namorou com Teri Copley - na década de 1980 - apanhou a atriz na cama com Tony Danza (que agora tem 72 anos).

John Stamos partilhou com a People que esse momento foi "fisicamente doloroso" e "pior do que qualquer coisa".

"Não consigo explicar, mas preferia ter levado um murro ou algo assim, porque a dor é insuportável", lembrou, segundo a Entertainment Weekly.

"Olhando para trás, é como se ela não fosse a rapariga certa para mim", desabafou, frisando que "foi horrível".

Após ver Teri Copley a dormi com outro homem na cama, relata, "correu pela calçada com as lágrimas a escorrer pelo rosto". "Não queria que ninguém me visse", confessou ainda.

