John Stamos revelou que foi vítima de abuso sexual por parte de uma antiga ama, notando que fingia estar "morto" de maneira a que esta parasse.

A estrela de 'Full House' alega que apenas recuperou estas memórias enquanto escrevia o livro 'If You Would Have Told Me', que será lançado no dia 24 de outubro.

"Lembro-me vagamente", afirmou o artista, de 60 anos, numa entrevista à revista People. "Esteve lá sempre [a memória], mas recalquei como a maioria das pessoas o fazem", sublinha.

"Fingia que estava morto para que parasse. Não era totalmente agressivo. Não sei. Não era bom", completa, notando que os abusos terão acontecido quando tinha entre 10/11 anos.

