Cláudio Ramos viveu um susto de saúde e contou tudo no programa 'Dois às 10', da TVI. Um problema que surgiu há cerca de dois meses e que só recentemente é que soube do diagnóstico: Acne Mallorca.

Ao conversar com uma médica especialista em dermatologia no programa das manhãs da TVI, o apresentador relatou o seu caso e revelando que este era o motivo que o fez andar com camisolas ao contrário.

"Usava a camisola ao contrário porque as costuras irritava [a pele]. Parecia que estava em carne viva. Depois é a nossa cabeça que está sempre a pensar", partilhou.

