Cláudio Ramos não quer perder o seu tempo e esta regra aplica-se aos encontros. No espetáculo 'Baté Pé Ao Vivo', apresentado por Rui Simões e Mafalda Castro, o apresentador falou sobre a sua técnica de fuga nestas ocasiões.

"Mas já apanhaste essas desilusões ou não? Tens um encontro e a pessoa: 'Ah, pensei que fosses mais divertido'", perguntou Rui.

"Já, mas eu faço sempre uma coisa: eu ponho sempre um alarme quando vou a um encontro. Por exemplo: vou a um encontro contigo... Daí a 10 minutos toca um alarme, se não me interessar é uma amiga que me está a chamar, é uma coisa urgente, tenho de me ir embora", respondeu Cláudio, deixando o público a rir.

Eis o momento:

