Cláudio Ramos foi um dos convidados do espetáculo de Mafalda Castro e Rui Simões, 'Bate Pé ao Vivo'.

Na sua página de Instagram, a apresentadora da TVI partilhou um momento hilariante no qual Cláudio explica de que forma é que "engata" no Instagram.

Como tal, o anfitrião do 'Dois às 10' costuma enviar três emojis: O do gatinho, o da água e o do... rabanete.

Veja o momento de seguida:

