John Stamos recorreu à sua página de Instagram para se despedir publicamente do melhor amigo, Mike Owen, que morreu recentemente vítima de um "repentino ataque cardíaco".

Esta segunda-feira, dia 18 de novembro, o ator publicou algumas imagens de ambos e começou por contar: "Num voo para Detroit, para visitar o meu amigo Dave, recebi uma mensagem do irmão do meu melhor amigo: 'Ligue-me'. Fiquei com o estômago às voltas. 'O Mike está bem?', respondi. A resposta demorou uma eternidade, aqueles três pontos cruéis ficaram no meu ecrã. Finalmente, apenas duas letras: 'No [Não]'".

"O Mike Owen, o meu melhor amigo desde que tinha 11 anos, partiu. Um ataque cardíaco repentino. Assim. O mundo que construí à volta da nossa amizade mudou, surreal e devastador. O Mike não era apenas um amigo. Ele era o amigo. O amigo para tudo. Desde o momento em que nos conhecemos, ficámos inseparáveis", acrescentou.

Numa mensagem cheia de memórias e tristeza pela perda, John Stamos desabafou ainda: "Perder o Mike é como perder um pedaço de mim, como se capítulos da minha história estivessem agora em falta. Ele sabia de cada segredo, cada alegria, cada desgosto".

"Mas sei que ele gostaria que eu me apegasse ao amor e às gargalhadas que partilhámos", continuou numa emotiva e longa mensagem em que afirma que "vai sentir a sua falta todos os dias".

Veja a publicação na íntegra:

