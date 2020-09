Rúben Neves e a mulher Débora Lourenço anunciaram esta quarta-feira, dia 9, o sexo do terceiro filho em comum.

O sexo do bebé foi descoberto no Porto, após a sua mulher Débora Lourenço ter efetuado o rastreio pré-natal não invasivo da SYNLAB - exame que permite ainda detetar as principais trissomias do bebé.

“Estou extremamente feliz, era o que desejava! Abrimos o resultado do teste neoBona juntos e foi novamente um misto de emoções. Acima de tudo, porque tivemos a certeza de que estava tudo bem com o bebé, mas também porque vem aí mais um menino! É o desempate [risos]", brincou o jogador do Wolverhampton, referindo-se aos seus dois outros filhos: Margarida, de três anos, e Martim, de um.

Rúben e Débora, que estão juntos há mais de 6 anos, recebem a chegada do terceiro rebento no início do mês de fevereiro, no Porto. A viver atualmente em Inglaterra, mas com viagens frequentes a Portugal para visitar a família, o casal de Santa Maria da Feira encontra-se perfeitamente adaptado aos hábitos do país e à cidade de Wolverhampton.

Também nas redes sociais, o casal partilhou a grande novidade com os seguidores:

