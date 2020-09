Cristiana Jesus nem queria acreditar na mensagem que esta terça-feira recebeu na rede social Instagram depois de ter partilhado com os seus seguidores um vídeo amoroso do seu filho, o recém-nascido Guilherme.

"F***, vocês têm o bebé mais feio que já vi em toda a minha vida. Parece um macaco autêntico. Puxou todo o pai, infelizmente, porque tu não és assim tão feia. E já não bastava ser um bebé horroroso, ainda o vestem super mal, com roupas pindéricas e que nem lhe servem. Enfim. Noção, precisa-se", apontou a seguidora, sem pensar no que as suas cruéis palavras poderiam causar.

"Este tipo de gente já chegou longe demais! Muitas de vocês me pedem para ignorar, mas é muito difícil quando toca aos nossos filhos. As pessoas realmente são muito más", começou por lamentar a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' depois de partilhar com os fãs a mensagem que a deixou de coração partido.

"Foi a primeira vez que me vieram as lágrimas aos olhos por uma mensagem negativa. Não por dar valor a esta merda de gente, mas por perceber que ainda existem pessoas com uma pedra no lugar do coração", continuou Cristina, que usou ainda a mesma rede social para apelar a que não enviem mensagens maldosas sobre os filhos de outras pessoas e, particularmente, a mulheres que acabaram de ser mães.

Recorde-se que o bebé Guilherme resulta do casamento de Cristiana com Cláudio Alegre, também ele ex-concorrente do reality show da TVI.

