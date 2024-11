A família de Gonçalo Guedes viveu momentos assustadores após perceber que a câmara do quarto do filho Lourenço, de apenas um ano, foi hackeada.

A situação foi denunciada pela companheira do futebolista, Madalena de Moura Neves, através das redes sociais.

"Hoje aconteceu uma coisa grave aqui em casa. Faço esta partilha para que estejam alerta e para que pensem que não acontece só aos outros", começou por escrever Madalena nas histórias do Instagram.

"O Lourenço estava a dormir a sesta quando começo a ouvir música através do monitor da câmara que está instalada no quarto dele. Por momentos achei que a música fosse da rua, porque não era música de crianças. Mas não, a música vinha da câmara, uma música de igreja que nem sequer consta na playlist da própria câmara", prosseguiu.

"Eu fui até ao quarto dele e desliguei a câmara da ficha. Quando fui ao histórico para ver o 'episódio' completo do que tinha acontecido, deparo-me com uma pessoa a falar e só depois é que toca a música. Conclusão, alguém 'hackeou' a câmara e estava a tentar interagir de alguma forma ou com o bebé ou connosco", explicou, denunciando a situação que deixou o casal em alerta.

"Já tinha visto vídeos aqui no Instagram de pessoas que reportam situações idênticas, mas nunca achei que podia acontecer connosco. Neste momento tenho uma câmara que não se conecta com a internet, mas caso as vossas tenham, façam 'reset' e troquem a password com frequência. Desliguem sempre que não precisarem", concluiu a companheira do jogador do Wolverhampton.

