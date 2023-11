Snoop Dogg agitou as redes sociais na semana passada com uma mensagem onde levava a acreditar que tinha deixado de fumar. No entanto, o anúncio tinha por trás uma jogada de marketing.

Sabe-se agora que tudo não passou de uma campanha publicitária para promover um fogão sem fumo.

O artista fez uma nova publicação na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 20 de novembro, onde revela que não deixou a cannabis, mas deu a cara por um fogão livre de fumo.

