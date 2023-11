Snoop Dogg revelou nas redes sociais esta quinta-feira, dia 16 de novembro, que deixou de fumar. Mas não partilhou de uma forma qualquer, fê-lo com sobriedade e emoção. Algo que seria tocante... se não fosse hilariante.

O rapper partilhou uma montagem com uma fotografia sua e o seguinte texto: "Depois de ter conversado com a minha família, decidi parar de fumar. Por favor, respeitem a minha privacidade neste período".

Na caixa de comentários, vários são os fãs que decidiram brincar com a novidade, com alguns deles a dizerem mesmo que "o mundo está perto do fim".

Já em 2002, o cantor havia prometido que iria parar de fumar droga, embora tenha tido uma recaída pouco tempo depois.

Importa lembrar que o ato de fumar consta de várias das letras de canções de Snoop Dogg e faz parte de vários dos seus empreendimentos, tendo esta acabado por se tornar uma das suas imagens de marca.

Veja abaixo a publicação que está a dar que falar.

