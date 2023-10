Snoop Dogg partilhou esta segunda-feira, dia 2 de outubro, vários vídeos da neta e, em todos eles, a menina surge com uma camisola do Benfica.

As publicações, feitas pelo rapper norte-americano no Instagram, mostram a jovem a pedir diversos brinquedos, com o avô a oferecer tudo o que a neta lhe apresenta.

Os adeptos do Benfica não deixaram passar em branco a presença da camisola nestas imagens e 'inundaram' a caixa de comentários com mensagens alusivas ao emblema encarnado.

Veja abaixo.

