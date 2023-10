Aos 75 anos, Stevie Nicks, lenda da banda norte-americana Fleetwood Mac, ganhou uma versão em miniatura. Para comemorar o aniversário da estrela de rock, a empresa Mattel criou uma Barbie à medida da artista, inspirada no seu visual do álbum ‘Rumours’, de 1977.

Diante da multidão no Madison Square Garden, em Nova Iorque, a cantora introduziu aquela que disse ser a ‘Stevie Barbie’, no domingo. A boneca ficou disponível para pré-venda esta segunda-feira, por 55 dólares (cerca de 52.44 euros), mas já estará esgotada, de acordo com a página da Mattel.

A boneca, que segura uma pandeireta, está adornada com um vestido preto esvoaçante, botas de plataforma e um colar com uma lua dourada. Uns olhos esfumados completam o visual.

"Queríamos desejar à Stevie Nicks um feliz 75.º aniversário da melhor maneira possível. Por isso, criámos uma boneca Barbie para capturar o seu estilo icónico", disse a Mattel, num comunicado emitido esta segunda-feira

Durante o processo, a artista terá emprestado o "vestido preto e as botas" para serem usados como referência, segundo o designer Bill Greening.

"A minha Stevie Barbie está comigo há vários meses. Quando a Mattel me procurou e perguntou se gostaria de fazer uma Barbie ao estilo da capa de ‘Rumours’, fiquei muito assoberbada", começou por dizer a cantora, através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter). Apesar das questões, Stevie Nicks assegurou que, quando encara a boneca, vê o seu eu de 27 anos.

E detalhou: "Todas as recordações de subir num grande palco com aquela roupa preta e aquelas botas lindas voltaram a correr e, agora, vejo-me no rosto dela. O que passámos desde 1975 – as batalhas que travámos, as lições que aprendemos – juntas. Eu sou ela e ela sou eu. Ela tem o meu coração Obrigado, Mattel, por trabalhar comigo para tornar a Stevie Barbie tão bonita, tão espiritual e tão real; significa o mundo para mim!"