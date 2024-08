Snoop Dogg esteve na estação de rádio britânica Capital FM com o DJ Jordan North e acabou por falar sobre a relação com a falecida rainha Isabel II.

Falando carinhosamente sobre a falecida monarca britânica, referiu-se à mesma, de forma afetuosa, como "minha miúda" e "fã" da sua música.

Ao ser questionado sobre os seus planos enquanto estivesse no Reino Unido, Snoop Dogg partilhou: "Vou passar no palácio, ver se me deixam entrar (referindo-se ao Palácio de Buckingham).

"Ouvi dizer que o futuro rei, o [príncipe] William, é um grande fã do Snoop", comentou Jordan North . "Bem, a rainha também era fã. Descansa em paz, rainha, ela era a minha miúda. Vocês sabem o que estou a dizer", respondeu Snoop Dogg.

